Lastbil hamnade i diket

Vid 05-tiden på fredagsmorgonen inträffade en singelolycka med en lastbil på Boråsvägen. Olyckan skedde i trakten av Lygnared där lastbilen av okänd anledning hamnade i diket. Olyckan orsakade störningar i trafiken.
Vid 05-tiden på fredagsmorgonen inträffade en singelolycka med en lastbil på Boråsvägen. Olyckan skedde i trakten av Lygnared där lastbilen av okänd anledning hamnade i diket. Olyckan orsakade störningar i trafiken.
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