Arkivbild. Foto: Filip Landqvist

Lastbil hamnade i diket

ALINGSÅS

Vid 05-tiden på fredagsmorgonen inträffade en singelolycka med en lastbil på Boråsvägen. Olyckan skedde i trakten av Lygnared där lastbilen av okänd anledning hamnade i diket. Olyckan orsakade störningar i trafiken.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.