Nu räcker det!

Alingsås

Nu får det faktisk räcka! Mina barn och andra barn ska inte få lida för att man sparat in på resurspersonal i klasserna. Skolan liknar mera en förvaring än en plats för lärande. I en klass har man klämt ihop många elever allt för att spara pengar.

Sedan sparar man in på resurser så tror man att detta gynnar våra barn.

Jag är en infödd Alingsåsare jag har betalat skatt i denna kommun i flera år vart går mina skattepengar? Inte till det som de ska göra, skolan tex.

Nu läste man i AT den 16 oktober Alingsås skola tappar från plats 116 till 236 bland landets 290 kommuner.

Detta är en konsekvens av alla besparingar på våra barn. Pedagoger blir sjukskrivna de orkar inte med arbetsmiljön det är en kostsam att ha flera sjukskrivna.

Flera elever får inte rätt stöd och hjälp, tiden finns inte eller resurser vilket drabbar deras skolresultat på ett negativt sätt de får problem uppnå målen i skolan.

Våra barn är tydligen inte viktiga inte så mycket så det inte är några problem att dra in på resurser i skolan.

Det räcker nu! Jag som förälder till tre barn i låg och mellanstadiet säger jag har fått nog. Mina barn och andras är inte oviktiga, eller försökskaniner. De går i skolan för att lära sig få bra kunskap inte som det är idag en förvarningsplats.

Jag betalar inte skatt för inget. Ta tag i detta och gör skolan bra i Alingsås kommun. Mindre barngrupper och flera resurser är lösningen.