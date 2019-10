Vad händer med den sociala barnavården i Alingsås?

Alingsås

Nya besparingskrav på över 12 miljoner kronor innebär en stor förändring av arbetssätt inom sociala barnavården, men framför allt innebär den stora förluster för barn, ungdomar och familjer i Alingsås kommun. Detta är en skrivelse från fackliga företrädare inom Vision och Akademikerförbundet SSR som företräder socialsekreterare, socionomer och familjebehandlare vid socialförvaltningens utredningsenhet, placeringsenhet och stöd- och behandlingsenhet i Alingsås.

Alingsås har senast under 2017-2018 påbörjat upprustandet av en socialtjänst i framkant, med visioner och ambitioner att arbeta förebyggande samt med brukaren i fokus. Nu, knappt två år senare är situationen en helt annan. I det nya sparkravet sätts brukaren helt åt sidan, som i detta fall är våra egna barn och ungdomar i behov av stöd. Totalt handlar det om 23 tjänster inom socialförvaltningen som skall avsättas. Det handlar om socialadministratörer och interna konsulter som nyligen anställts som avlastande funktioner till redan överbelastade socialsekreterare. Ytterligare tjänster berör stöd-och behandlingsenheten, den utförarenhet inom socialtjänsten som arbetar både förebyggande och behandlande. Där planeras personalstyrkan att minskas med nära hälften. Att dra in på det förebyggande arbetet med ursäkten att den kostar för mycket är ett halt argument när det handlar om våra barn. Vi ser en stor risk med dessa neddragningar, då det är väl känt att just förebyggande arbete är det som ger bäst resultat när det handlar om barn och ungdomar.

Direktiven är att man nu ska arbeta utifrån en pyramidmodell och då endast har råd att fokusera på de med störst hjälpbehov, en selektiv modell där de flesta av de familjer som idag får stöd av socialtjänsten inte ryms. Man menar att verksamheterna fram tills idag har varit allt för generösa med sina insatser i Alingsås jämfört med andra kommuner. Argumentet är att Alingsås sociala barnavård kostar 37% mer än andra jämförbara kommuner. Men frågan är vad som jämförs. Så klart kostar det att finnas tillgängliga och att ge bra förebyggande arbete. Det finns en stor oro bland anställda inom verksamheterna för vilket bakslag som väntar inom några år när de åsidosatta hjälpbehoven utvecklats till det sämre.