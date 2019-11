AHK växlade upp och vann stort

Handboll

Under fredagskvällen gick Alingsås återigen upp i serieledning efter att ha besegrat IF Hallby HK hemma i Estrad med 30–20 (12–12). – Att vi tar oss i kragen i andra halvlek visar vilken inställning och vilja vi har i det här laget, det är riktigt gött, säger Samuel Lindberg.

Toppen ställdes mot botten under fredagskvällen när Alingsås HK tog emot nykomlingen IF Hallby HK. Men Hallby har visat sig starka flera gånger under säsongen och inledde matchen starkt.

Niklas Kraft stod för en tidig straffräddning i Alingsåsmålet och Hallby åkte på en tidig utvisning. Men trots det hade gästerna skaffat sig ledningen med 5–2 efter tio minuter och Alingsås tog en tidig timeout.

– Det var väldigt energilöst i första halvlek och sen försöker vi trumma igång det i andra och då orkar inte riktigt Hallby hägna med. Det är det som gör att det tippar över, säger inhoppande målvakten Gustav Skagerling och fortsätter:

– Jag kom in i slutet av första och då stod vi ganska bra bakåt. Niklas Kraft fick inte riktigt samma hjälp.

Sakta men säkert jobbade sig hemmalaget in i matchen. Hemmalagets ledningsmål kom till slut genom Samuel Lindberg på kontring. Men i halvlek var det lika, 12–12.

– Jag tycker vi gör ett godkänna försvarsspel med tanke på att det blir mycket utvisningar. Men framåt slarvar vi för mycket, säger Samuel Lindberg och fortsätter:

– Vi har haft några matcher när vi legat och tryckt så vi blir inte uppjagade av att ligga under. Men vi får en liten väckarklocka där i början och då bestämmer vi oss. Det är lite frustrerande att vi inte kan koppla greppet redan i första.

I den andra halvleken skulle Alingsås visa varför de tillhör den absolut toppen av Handbollsligan. Gustav Skagerling spikade igen bakåt samtidigt som anfallsspelet lossnade.

– Man hade gärna haft en liten kudde att luta sig tillbaka mot med några mål. Men det är bara att börja direkt som vanligt, säger Skagerling.

För Samuel Lindbergs del blev det nio mål under kvällen, på såväl kontringar som straff som uppställt spel.

– Den enda skillnaden i andra halvleken är att vi sätter lägena och att de börjar göra lite tekniska fel. Sen är resan bekväm, säger han och tillägger:

– Det var lite tråkigt att missa den flygande kontringen. Det hade varit ett skönt avslut. Men jag är såklart nöjd med min match. Jag tycker att försvaret på högersidan fick till det väldigt bra. Jag är maratonlöparen i laget så att springa på kontringar är bara kul.

Alingsås vann till sist med bekväma siffrorna 30–20 och tog sin tredje seger på sex dagar.

– Vi hade en viktig återhämtningsträning för två dagar sedan. Det var en väldigt viktig träning som var bra för oss. Så kroppen mår bra. Sen kan jag inte tala för 80-talisterna, men 98-an mår bra, säger Samuel Lindberg.