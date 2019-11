Byter klubb efter åtta år i VIK

Fotboll

Efter åtta säsonger lämnar Niklas Eriksson Vårgårda IK. Målvakten har skrivit på för division II-kollegan IK Gauthiod.

– Jag behöver ett miljöombyte för att ta nästa kliv, säger han.

Niklas Erikssons utveckling i VIK sedan han kom till klubben från Strömstad har varit imponerande.

Han är inte heller sen att tacka klubben för det förtroende han fått under årens lopp.

– Åtta år är en lång tid och Vårgårda IK kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Kamratskapen och gemenskapen jag har fått uppleva här är något jag alltid bär med mig, säger 28-åringen till AT.

Den första kontakten med Gauthiod togs för ett par veckor sedan, berättar han.

– Jag har haft ett par möten med dom och nu när allting är klart känns det riktigt bra. Gauthiod är en klubb som varit med där uppe i tabelltoppen i flera år nu och har en ambition att ta klivet upp i ettan.

Var det ett svårt beslut att ta?

– Nej, egentligen inte. Att lämna VIK är ett beslut som vuxit fram under en längre tid. Det är lätt att bli bekväm när man är i en klubb såpass länge som jag varit i VIK. Eftersom jag var sugen på att testa på något nytt så är den här lösningen den bästa tänkbara som jag ser det.

Är du värvad som förstamålvakt?

– Det är ju alltid tuff konkurrens på den här nivån, men jag är värvad för att spela.

Niklas Eriksson säger att det blir speciellt att återvända till Tånga hed nästa år.

– Det lär bli en del känslor, absolut. Men jag ska försöka ta det som vilken match som helst.

Sportchefen i VIK, Peo Häggström, kommenterar Erikssons sorti på följande vis:

– Det är en jätteduktig och ambitiös målvakt som ju varit med på hela vår resa, från femman till division två. För oss är det såklart tråkigt att Niklas väljer att lämna, även om man måste ha respekt för att han vill testa något nytt. Sen kan man ju tycka att det faktum att han lämnar för en division II-kollega känns mindre bra. Men dom (Gauthiod) har andra ekonomiska möjligheter än vad vi har, säger Häggström.

Just nu är VIK på jakt efter en målvakt för att komplettera Rasmus Arnoldsson mellan stolparna.

– Jag har kontakt med två målvakter just nu och ska prata vidare dom här under den närmaste veckan. Jag är helt övertygad om att vi kommer ha ett starkt målvaktspar även nästa säsong, hälsar VIK:s sportchef.

Erikssons kontrakt med IK Gauthiod är skrivet på ett år.