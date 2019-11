Dramatik när WIBK avgjorde i sudden

Innebandy

Wårgårda IBK plockade fram vinnarskallarna hemma mot Tranemo och vann med 5–4. Stor hjälte i sudden death blev Jesper Löfvenius som satte segermålet i spel fem mot fyra.

– Vi ger aldrig upp och det visade vi i dag. Det finns något speciellt i den här gruppen, och trots att spelet inte alltid fungerar så krigar vi för varandra. Att komma tillbaka som vi gjorde efter en dålig första period vittnar om moral, säger Löfvenius.

WIBK kom till matchen med en mindre bra insats mot Sandared i bagaget. Det var därför ett revanschsuget hemmalag som tog emot tabelltrean Tranemo.

Gästerna inledde piggast och tog ledningen med både 0–1 och 0–2 innan den första perioden var över.

I andra höjde sig hemmalaget och fick också in både 1–2 och 2–2. Nyttige Martin Bergqvist styrde in reduceringen och en stund senare satte backen Pontus Kauhanen 2–2 via en bortaspelare.

Gästerna kom dock tillbaka och efter 1.57 i tredje smällde William Ridefjord in 2–3 i krysset bakom en mycket duktig Viktor Pettersson. Men WIBK gav sig inte.

Efter elva minuter var det kvitterat. Martin Bergqvist var sista hemmaspelare på bollen och vips var det 3–3 på tavlan.

Johan Magnusson, som är en av seriens bästa spelare, tog sedan saken i egna händer och såg till att Tranemo åter var i förarsätet. 3–4-målet kom med fyra minuter kvar.

WIBK skulle emellertid komma tillbaka ännu en gång och i spel sex mot tre (!) med tolv sekunder kvar kom kvitteringen genom Benjamin Hacker.

I förlängningen fick hemmalaget återigen chansen i spel fem mot fyra när Johan Magnusson visades ut, och efter 3.44 sköt Jesper Löfvenius ett skott som letade sig in i nätmaskorna.

– ”Coffe” (Christoffer Bergqvist, tränare) sa till mig att skjuta låga skott på deras keeper och på något sätt gick bollen in, säger matchhjälte med ett skratt.