Egil mitt i kaosets Hongkong

Alingsås

Det är just nu stora oroligheter i Hongkong. Polis och demonstranter drabbar samman dagligen. Egil Svensson från Alingsås befinner sig mitt i kaoset och har flytt från sitt universitet som för tillfället är barrikaderat av demonstranter.



– Situationen trappades upp ordentligt i tisdags när polisen stegade in på campus och avlossade 1500 tårgaspatroner, säger Egil när AT når honom över telefon.

Generalkonsulatet har de senaste dagarna gått ut med att svenska medborgare på plats i Hongkong ska iaktta försiktighet. Så här skriver konsulatet på sin hemsida:

”Oroligheterna i Hongkong har eskalerat under de senaste dagarna och särskilt kvällarna. Våldsamma sammandrabbningar har ägt rum framförallt runt universiteten. Vi rekommenderar därför alla svenska medborgare att iaktta stor försiktighet och vi riktar denna uppmaning särskilt till svenska utbytesstudenter vid lärosäten i Hongkong. Undvik folksamlingar och följ noga lokala nyheter.”

Personal har flytt

En av studenterna som finns på plats mitt händelsernas centrum är Egil Svensson från Alingsås. Han pluggar på The Chinese University of Hong Kong. När AT når honom över telefon har han nyss lämnat campus och bor nu tillsammans med vänner i en lägenhet inne i stan.

– Det började med mindre konfrontationer mellan polis och demonstranter. Fram tills för häromdagen har polisen hållits sig utanför campus. Men i tisdags stegade polisen in på campus och det avlossades 1500 tårgaspatroner.

– Personalen på vårt campus har flytt, och studenter och demonstranter har barrikaderat byggnaden. Tåglinjen som går från campus är vandaliserad och kan inte användas, säger Egil.

Hur otrygg upplever du situationen?

– Jag har ändå känt mig ganska trygg under hela händelseförloppet. Det är klart det var lite otäckt när polisen var här på campus. Men jag känner mig absolut inte otrygg bland studenter eller demonstranter. Jag vet att demonstranterna aldrig skulle ge sig på någon oskyldig.

– Mycket av demonstranternas ilska och det faktum att man agerar mot polis och exempelvis kastar molotov-cocktails grundar sig i en ilska mot poliskåren som man anser är väldigt brutala i sitt agerande, både mot demonstranter men också mot andra som grips utan någon riktig anledning.

Vad händer nu då?

– Utgångspunkten är att jag ska stanna kvar i Hongkong. Kurserna är stoppade. Jag hoppas att en del av undervisningen kan ske online.

– Vi ska på möte i morgon (fredag) på konsulatet och få lite nyttig information. Men vi får avvakta ytterligare information från skolan.