”Första gången på länge som det blir sol”

Alingsås

Snön har kommit till Alingsås. Men inte för att stanna.

– I nästa vecka blir det fler plusgrader och regn och då får man nog räkna med att den snö som har kommit smälter bort, säger Linus Karlsson meteorolog på SMHI.



Under natten drog ett snöväder in över Västsverige och Alingsås. Det vädret verkar nu ha passerat. Däremot kan man under helgen räkna med att få till sig en del d-vitamin då något så ovanligt som solstrålar kommer att tränga fram.

– Det är första gången på länge som det nu blir sol. Totalt har Göteborgsområdet haft 10 soltimmar hittills under november. Det lägsta uppmätta antalet soltimmar i Göteborgsområdet är från 2009 och då var det 14. Om solen skiner som vi tror så kommer dock antalet soltimmar gå över 14 i år, säger Linus Karlsson.

Han berättar att det en normal novembermånad brukar ligga på ungeför 56 soltimmar vilket innebär att 2019 ligger betydligt lägre med sin 10 hittills. Mörkast i landet är dock Växjö som bara haft tre soltimmar hittills i november.

Temperaturen under de närmaste dagarna kommer hålla sig runt nollan och det är oklart hur mycket av snön som fallit som kommer ligga kvar. Med stor sannolikhet kommer snön dock försvinna i nästa vecka då det efter måndag finns risk för regn och något högre temperaturer igen.

– Men i helgen kommer de vara uppehåll och sol, säger Linus Karlsson.