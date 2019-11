Historisk seger för Södra Härene

Futsal

Södra Härene IF är en klubb som satsar på futsal. Sedan tidigare har man ett herrlag i seriespel, men nu har även damerna gjort slag i saken.

I veckan tog laget sin första seger när Brämhult besegrades med 2–1.

Under säsongen som gått har Daniel ”Donka” Andersson varit huvudansvarig tränare för Södra Härenes damer i division IV.

Men säsongen död och begraven ville Andersson, som just nu går en tränarutbildning i futsal, väcka liv i den annars ganska trista november-månaden.

– Jag frågade tjejerna om dom var sugna på att dra igång ett futsallag, och det blev ett rungande ja till svar. Vi är fler spelare på träningarna nu än vad vi var under utomhussäsongen, säger Daniel Andersson med ett skratt.

Laget som sådant består till stora delar av SHIF:s lag som spelade i fyran säsongen som gick.

Men det finns ett par undantag.

– Thea och Moa Edrud har skrivit på för oss och nu på lördag är det dags för Moa att göra debut. Hon har gjort några träningar och det är riktigt häftigt att hon väljer att komma hem till moderklubben igen, myser Andersson.

Använder du henne som målvakt eller utespelare?

– Hon lirar ute.



Hur bra är Moa?

– Grym! Inte bara för att hon är spelskicklig och allt det där, utan även för att hennes ledaregenskaper och vinnarskalle smittar av sig på de andra spelarna. Det syns att hon har spelat i allsvenskan.

SHIF Futsal håller till i division II och har spelat två matcher. I den första blev det förlust, 1–2, mot Kronäng.

Revanschen lät dock inte vänta sig då man besegrade Brämhult i onsdags med 2–1 via mål från Thea Edrud och Sofia Björklund.

– Mot Kronäng var vi värda poäng, men fick inte med oss något. Mot Brämhult var det nästan tvärtom, och vi ska vara väldigt nöjda med att vi vann den matchen. Båda målen kom på omställning när dom pressade på. Men kanske att vi fick lite retroaktiv utdelning (skratt).



Låter som en fin skalp?

– Jo, men absolut. Brämhult slutade ändå tvåa i division III-serien som Alingsås KIK vann tidigare i höstas.

Redan i kväll, lördag, är det dags för ny match då Södra Härene IF står som värd för ett dubbelarrangemang i Vårgårda sporthall.

– Vi möter IFK Trollhättan runt halv sex, och sen tar herrarna (möter Borås AIK U) vid ett par timmar senare, berättar Andersson.

Upplagt för fest, alltså?

– Absolut. Dessutom är det gratis entré!