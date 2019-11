Jonathan får drömchans i England

Fotboll

På onsdag ska Alingsåskillen Jonathan Liljedahl iväg på sitt unga fotbollslivs hittills häftigaste resa.

Det väntar nämligen provträning med den engelska och klassiska klubben Stoke City.

Alla unga fotbollsspelare drömmer om att testa på spel utomlands, men få får chansen.

Snart 18-årige Jonathan Liljedahl har chansen nu dykt upp, då han på onsdag sätter sig på flyget med destination Stoke.

– Det är inte helt klart än vilket lag jag ska träna med, antingen är det U23 som är precis under a-laget eller så är det U18, eller både och. Jag tror det blir U23, berättar Liljedahl för AT-sporten.

Vägen till provträningen gick via hans agent.

– Han har en film på mig från mina insatser under året som han skickat runt, sedan pratar han med olika klubbar och ser om jag är intressant eller inte. Stoke tyckte jag var intressant och ville bjuda in mig till provspel vilket såklart var väldigt roligt!

Hur går det till när man sätter ihop en sådan video?

– I ÖIS filmar vi ju alla matcher mer eller mindre och så sätter man ihop lite klipp med bra sekvenser.

Hade du trott på napp av den här digniteten?

– Nej verkligen inte! Stoke är ändå en gammal storklubb även om det gått lite trögt mot slutet.

Har det funnits intresse från andra klubbar också?

– Det var Perugia i Italien men blev inget med det. Även Verona var lite intresserade som jag förstod det.

Hur känns det egentligen att sitta här och prata om klassiska klubbar som vill se dig spela?

– Haha, det känns bra. Väldigt häftigt faktiskt!

Du sitter inte och nyper dig själv lite i armen nu?

– Haha, lite så. Även om det inte skulle bli någonting av det så kommer det hur som helst vara en otroligt rolig upplelvelse bara att få se hur det går till i proffsakademier i England.

Träningsdagarna sträcker sig mellan onsdag och söndag, med träning torsdag och fredag, samt möjligen en internmatch på lördagen.

Jonathan Liljedahl säger sig vara i bra form inför det som komma skall.

– Jo men jag tror faktiskt det. Säsongen är ändå slut nu och jag har tagit det lugnare i någon vecka, så jag kommer utvilad och fräsch till England.

Hans säsong i Örgryte är han nöjd med, när Jonathan ombeds sammanfatta året.

– Jag sätter ändå ett bra betyg på den och får vara nöjd. Det har blivit många mål men också mer än så, flera målgivande passningar och så vidare. Samtidigt tycker jag ändå att jag hade kunnat göra mer. Det har faktiskt känts som att jag haft lite stolpe ut ibland, det finns alltid saker att förbättra.

Vad säger klubben?

– Dom är nöjda med mig och var helt okej med att jag ville testa hos Stoke, det känns bra.

Hur mycket a-lagskänning har det blivit?

– Ingen match, men däremot har jag tränat en hel del med dom. Jag tycker jag hänger med i tempot och känner mig inte vilse på något sätt, man vänjer sig vid tempot liksom.

Nu ska du till England och brottas med stora starka engelsmän, då kanske a-lagsträningarna hjälper till?

– Haha, ja men precis. Vi får se om det är som alla säger, att dom smäller på mycket. Det ska i alla fall bli kul!

Hur ser kontraktssituationen ut med ÖIS inför nästa säsong?

– Jag är inte helt hundra på hur det fungerar, men jag är deras spelare just nu i alla fall. Sedan får vi se, med Stoke och annat. Jag ska dit och göra mitt bästa.

Är du redo, om nu drömmen skulle bli sann och dom vill ha dig?

– Det skulle jag säga att jag är. Det är klart det är ett jättestort steg i så fall, men där är jag inte än på långa vägar. Nu ska jag bara visa att jag är tillräckligt bra!