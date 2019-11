Oviss framtid för finalhjälten

Fotboll

Moa Edrud blev stor hjälte när Växjö DFF:s F19-lag vann SM-guld.

Detta i ett framträdande som kanske var hennes sista i Smålandsklubben, då hon just nu står utan kontrakt.

– Allt är väldigt oklart just nu, säger Moa.

Växjös F19 är svenska mästare. Detta sedan laget besegrat Kopparberg/Göteborg med 5–3 efter en rafflande straffläggning.

Stor matchhjälte blev Vårgårdatjejen Moa Edrud, som räddade två av tre straffar och själv slog i den avgörande elvametaren.

Matchen som sådan ledde Växjö med 2–0 innan Kopparberg/Göteborg började jobba sig in i skeendet. Två raka mål gjorde att matchen gick till straffar.

– Det kanske var ett rättvist resultat efter 90 minuter, även om det alltid är surt att tappa en tvåmålsledning. Inför straffläggningen hade jag en bra känsla i kroppen ändå, speciellt med tanke på att jag räddade en straff under ordinarie tid, menar Moa.

En känsla som visade sig stämma. Edrud räddade nämligen två av tre straffar innan hon själv smällde in den avgörande bollen i nät.

– Den första straffen missade jag, men domaren hade tydligen inte blåst innan så den gick om. När jag fick en ny chans gick jag bara på kraft och bollen gick in i nättaket någonstans, säger Moa och skrattar.

Skön känsla att se bollen gå in?

– Jo, men herregud. Speciellt med tanke på att vi mötte ett riktigt bra lag som är mer samspelt än vad vi är. Vi slog lite ur underläge kan man säga och då är den här typen av segrar extra sköna.

För Edrud har den gångna säsongen i allsvenskan varit väldigt mycket upp och ner.

Under våren imponerade hon stort och fick också förtroende.

– I somras drog jag en framsida lår och den skadan påverkade mig under hela hösten egentligen. Sen bytte vi tränare där också, vilket gjorde att jag inte kände samma trygghet. Men om man ser till säsongen i helhet har den varit väldigt utvecklande, berättar hon.

För tillfället är Moa Edrud kontraktslös och vet inte var hon spelar fotboll nästa säsong.

– Jag pratar lite löst med Växjö, men vi har inte kommit så långt i dom diskussionerna. Allting är väldigt oklart just nu.



Kan en flytt hem till Alingsås vara aktuell?

– Jag stänger inga dörrar, även om mitt mål är att spela i allsvenskan nu när jag bevisat att jag håller på den högsta nivån. Samtidigt har AFC ett spännande projekt på gång, och vill ju verkligen upp i allsvenskan. Vi får se hur allting landar här den närmaste månaden.