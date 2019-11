Ryssland klassen bättre i Estrad

Futsal

Sverige stred tappert mot ett spelskickligt Ryssland i Estrad, men fick se sig besegrat. De långväga gästerna vann matchen med 6–1 (2–1).

Den svenska målvakten Hilma Lundqvist, som nyligen skrev på för GAIS Futsal, var verkligen på spelhumör under fredagskvällen. Det var också hon som såg till att Sverige länge och väl var med i matchen.

Flera av räddningarna var av högsta klass och rev ner stora applåder från Estrad-publiken.

– Att möta ett såpass bra lag som Ryssland är innebär att man får mycket att göra och då trivs jag. Jag är väldigt nöjd med min insats även om siffrorna rann iväg lite på slutet, säger 20-åriga Lundqvist till AT-sporten.

Är Ryssland det bästa lag ni mött?

– Dom och Italien är ganska jämbördiga. Ryssland har inga svagheter egentligen och man måste alltid vara på hugget.

Ryssland tog ledningen efter nio minuter via en nätt liten skarv, och man ökade på densamma via ett långskott som gick in i nät till vänster om nämnda Lundqvist.

Sverige gav sig dock inte så lätt och i slutskedet av halvleken reducerade Sandra de Brun Kenk när hon placerade in 1–2 förbi den ryska målvakten.

Den fullträffen gav Sverige energi och man startade den andra akten riktigt piggt. Problemet för de svenska spelarna var att man inte riktigt hade förmågan att skapa några heta chanser.

Sakta men säkert tog Ryssland över matchen, och med matchklockan på 26 minuter kom 1–3-målet. Efter en stolpretur när hemmaförsvaret agerade mer än lovligt tamt kunde Maria Samailova enkelt utöka ledningen.

Louise Schillgard fick en gyllene chans att reducera efter 29 minuter men hennes skott tog i utsidan av stolpen. Ytterligare en möjlighet dök upp med sex minuter kvar, men två mot ett-läget slarvades bort.

Istället för ett 2-3-mål punkterade Ryssland matchen via ett kanonskott signerat Elizaveta Nikitina bara minuten senare. Kort därefter kom även 1–5 och 1–6 i rask följd.

– Nu får vi gå igenom matchen på video och sen ladda om inför i morgon. Då tror jag att vi gör en bättre match, säger Hilma Lundqvist, Sveriges överlägset bästa spelare.

Noterbart är att Alingsås FC:s Amalia Arvidsson fick lite speltid mot slutet av matchen.

– Ryssland är på en annan nivå än oss idag, men om vi är i toppform kan vi absolut matcha dom. Nu får vi släppa den här matchen och rätta till en del saker till imorgon, säger Arvidsson, som hoppas på mer speltid då.

– Jag var inne på planen tre gånger där på slutet och då är det svårt att uträtta något. Men jag är nöjd med vad jag presterade, absolut.

Matchen i Estrad sågs av 1015 åskådare.