”Siffran” coachar i VM

Innebandy

Om en dryg månad coachar Stefan ”Siffran” Johansson Thailands damlandslag i VM.

– Det är nog inte många som vet om att jag fått det här uppdraget, säger han med ett skratt.

Innebandylegendaren Stefan Johansson har varit verksam i många klubbar under sin karriär.Just nu tränar han IBK Alingsås pojkar i Juniorallsvenskan och P16.

– Där är vi vidare i SM och är bland dom 24 bästa lagen i Sverige, säger han till AT.

Hur kommer det sig att du nu tar klivet in på bänken i Thailand?

– Jag har funnits med kring Thailand tidigare eftersom min dotter spelar i laget, och har haft en ganska tät dialog med förbundskaptenen. Efter matcherna har han kommit in på mitt hotellrum och frågat en del saker om vad jag tycker om detaljer i spelet. På den vägen är det.

Med i laget finns som sagt Stefans dotter Nelly som representerat det thailändska landslaget vid ett flertal tillfällen de senaste åren.

– Hon och övriga i truppen har varit i Tjeckien de senaste tre veckorna, och tränat på rätt så hårt. Säsongen som sådan på hemmaplan har väl annars varit sisådär för henne. Hon lämnade IBK för Lindås i somras och har tränat med deras allsvenska lag men bara spelat matcher i division I. Nu i dagarna kom truppen till Thailand och inom kort ska vi åka till Filippinerna för att spela Sea Games, berättar Johansson.

Där bär Thailand favoritskapet tillsammans med Singapore.

– Det blir en bra värdemätare för oss inför stundande mästerskap. Sea Games rankas nästan högre än VM av det thailändska förbundet och skulle vi gå hela vägen får varje spelare 100 000 svenska kronor, säger Stefan Johansson.

Efter avklarat verk i Sea Games väntar som sagt VM i Neuchatel, Schweiz. Där kommer Thailand att möta just Singapore, USA och Australien i gruppspelet.

– Vi har haft tur med lottningen och det borde finnas goda möjligheter att knipa en av de två främsta platser som innebär vidare spel, säger ”Siffran”.

Hur mycket kommer åskådarna märka att Stefan Johansson coachar?

– Haha, det har jag ingen aning om. Nä, skämt åsido så hoppas jag kunna bidra med en del saker, främst kartläggning av motståndarna och en del taktiska råd. Jag har förhoppningsvis lärt mig ett och annat knep under årens lopp som ska kunna plocka fram.