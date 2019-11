”Wilma var så mycket större än sin cancer”

Alingsås

Wilma Karlborg dog i cancer bara några dagar innan hon skulle fylla tolv år. Nu har det gått tre år sedan den dagen.

– Sorgen är konstant men förändras hela tiden, säger Wilmas mamma Linda Karlborg, som tillsammans med författaren, filmskaparen och yogaläraren Maria Eng arrangerar ett yogapass för stora och små till helgen, till förmån för Barncancerfonden.



Wilma Karlborg har fått flera olika liv och historier att vävas samman under sin sjukdomstid, och efter sin död.

En av de historierna finns i boken Länge leve fantasin, skriven av Maria Eng, där

läsaren möter Sara vars syster Hilma är döende i cancer. Berättelsen kom till efter

Marias möte med Jonas Karlborg, som berättade att han höll på att förlora ett barn.

– Jag träffade Jonas på lekplatsen en sommarkväll. Jag blev otroligt tagen av det mötet, av hans ärlighet, när han sa ”jag vet inte om du vet att vi har en dotter som kommer dö”, berättar Maria Eng, och fortsätter:

– Jag frågade om jag fick skriva en bok till Wilmas lilla­syster Clara. Det är en bok om sorg ur ett barns perspektiv, om hur det är att förlora någon.

”Går inte att föreställa sig”

Wilma fick sin diagnos skelettcancer år 2014. I februari 2016 fick familjen Karlborg veta att hon inte skulle överleva.

– Men vi visste inte hur länge hon skulle leva. Skulle det bli fem år? Fem månader? Vi försökte hitta ett sätt att förhålla oss till det, säger Linda.

Wilma dog i september 2016. Sex dagar innan sin tolvårsdag.

– Jag har varit väldigt arg på cancern. Det är lätt att fastna i ilskan. Så vi började fokusera på vår kärlek till Wilma, för hon var och är så mycket större än sin cancer. När vi medvetet började tänka mer på det sättet kunde vi släppa lite av ilskan, fortsätter Linda.

Göra något tillsammans

Det yogapass som Linda och Maria arrangerar på söndag, den 3 november, har fått namnet Yoga för alla – Länge leve fantasin.

Passet är ett av många som ges landet över, under Barncancerfondens initiativ Yoga of Hope, som syftar till att samla in pengar till organisationen.

– Alla, så väl barn som vuxna, är välkomna. Vi kommer yoga på ett lekfullt och fantasirikt sätt och hoppas på många skratt. Det viktiga är att mötas och göra något tillsammans för en god sak, säger Maria Eng.

Artikeln publicerades i sin helhet i torsdagens AT.

Läs mer i pappers-AT och eAT »